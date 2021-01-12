Kargı TEMA’da devir teslim

Kargı’da uzun yıllar gönüllü olarak Tema Vakfı İlçe Temsilciliği görevini yürüten Aykaç tayin nedeniyle görevini Kargılı Orman Mühendisi Atilla Yılmazer’e devretti.

Bir gönüllü olarak ilçede bir çok çalışma yapmanın gayreti içerisinde olduğunu söyleyen Recep Aykaç, ‘’İşim nedeniyle Kargı’ya atandığım 8 yıl boyunca Tema’nın bir gönüllü olarak bu misyonu üstlenerek çeşitli çalışmalar yapmaya gayret ettim. Ağaçlandırma çalışmaları, eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları, okullarda minik kardeşlerimize uygulamalı olarak fidan dikimi ve ağaç sevgisini aşılamaya çalıştık. Görevim nedeniyle tayinimin Çorum il merkezine çıkmasından dolayı, yaptığımız istişareler sonucunda Orman Mühendisi Atilla Yılmazer beye devrediyorum. Beni kırmadığı için kendisine teşekkür ediyorum. Bana göre kendisi mesleği nedeniyle de bu göreve en uygun kişidir. Verimli bir şekilde bu görevi yürüteceğinden eminim’’ dedi.

Yeni TEMA temsilcisi Yılmazer ise; Aykaç’ın çalışmalarını takip ve takdir ettiğini belirterek, “Recep arkadaşımız bu görevi büyük bir şevk ile yürütüyordu. Tayini nedeniyle görevini devrediyor. Elimden geldiğince ilçemizde ağaç ve doğa sevgisini kazandırmaya çalışarak faaliyetlere devam edeceğiz. Recep Aykaç kardeşime ilçemizde bugüne kadar yaptığı çalışmalar nedeniyle teşekkür ediyorum’’ diye konuştu.

Recep Aykaç’ın Çorum’da da Tema Vakfı İl Başkan Yardımcısı görevini yürüteceği öğrenildi.

(Haber Merkezi)