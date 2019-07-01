“Kargı önemli bir turizm potansiyeline sahip”

Çorum’un İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinin ikisine yayılan toprakları ile tarihten günümüze önemli medeniyetlere beşiklik ettiğini ifade eden Özönal, İlin Karadeniz bölgesinde yer alan bölümüne konumlanan Kargı’nın, zengin ormanlık alanları ve doğal güzellikleri ile Çorum’un en değerli doğa turizmi potansiyelini oluşturduğunu söyledi. Kargı’nın; Dağcılık, Yön Bulma (Oryantiring), Atlı Doğa Yürüyüşü, Bisiklet Turizmi, Botanik Turizmi, Kamp Karavan Turizmi, Yayla Turizmi, Doğa Yürüyüşü (Trekking) gibi ekoturizm etkinliklerinin yapılmasına uygun olduğunu ifade eden Özönal, Yerel yaşam biçimini ve halkın kültürünü görmek, tanımak, belki bir parçasını yaşamayı amaçlayan adı sıkça duyulmaya başlanan ekoturizmin, turizm yelpazesinde önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı.

Ekoturizm ile ziyaretçilerin doğal kaynaklar hakkında bilinçlenmesi, kırsal bölgede yaşayan halkın sahip olduğu değerlerinin farkına varması, koruma ve yaşatma çabası içine girmesinin hedeflendiğini kaydeden Özönal, “Abdullah Yaylası, Kargı Yaylası, Eğinönü Yaylası, Aksu, Göl, Örencik, Gökçedoğan Yaylaları ekoturizm faaliyetleri için oldukça elverişli yerlerdir. Yapılacak altyapı çalışmaları alanlarda basit düzenlemeler, yön ve bilgilendirme levhaları yapımı, koordinat çalışmaları ve tanıtım faaliyetleri ile bölgede ekoturizm faaliyetlerinin yaygınlaşması sağlanabilir.

İlçenin kuzeyindeki yüksek dağlık bölgede yer alan Eğinönü yaylası Kargı’ya 26 Km uzaklıktadır. Bu bölgede birbirine bağlantılı Kargı, Aksu, Karandu, Göl, Örencik, Karaboya, Gökçedoğan yaylaları mevcuttur. Yaylalar arasındaki yolların bakımı Çorum İl Özel İdaresi tarafından yapılmakta ve sürekli açık tutulmaktadır. Bu yaylalarda, yöresel yayla mimarisine uygun yayla evleri geleneği halen devam etmektedir.

Kargı yaylalarında Kızılırmak Havzası Gastronomi ve Yürüyüş Yolu rotalarından 162 Km’lik bisiklet yolu ve 108 km’lik yürüyüş yolu tespit ve işaretlemeleri yapılmıştır. Bu rotalar üzerindeki işaretlemeler iki-üç yılda bir Özel İdaremizin desteği ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nce yenilenmektedir. Başköy’de özel sektör tarafından işletilen 10 adet bungolaw ev ve alabalık tesisi sakin bir tatil yapmak isteyenler tarafından tercih edilmektedir. Kargı ilçesi Başköy yakınlarında bulunan Kızılcaoluk Şelalesi, Kargı Tatil Köyü’ne yakınlığı nedeniyle ziyaretçilerin uğrak noktalarındandır.

Sinop yolu üzerinde bulunan yeme-içme tesisi bölgede yöresel yemeklerin tadılması ve kurumsal yemekli toplantılar yapılması için yeterli kapasiteye sahiptir.

İlimizin en yüksek noktası olan Köse Dağı (2050) üzerinde yer alan Abdullah Yaylası da temiz ve bol suyu bozulmamış doğası yanında, sarıçam, karaçam gibi diğer kendine özgü bitki örtüsü ile görülüp; konaklamaya değer yaylalarımızdandır.

Kargı Belediyesi tarafından Abdullah Yaylası’nın turizme kazandırılması için hazırlanan proje Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı’ndan mali destek almaya hak kazanmıştır. Proje kapsamında Abdullah Yaylasına 10 adet bungalov ev, kamelya ve çocuk parkı yapılacaktır. 29 yıllığına Kargı Belediyesi tarafından kiralanan bu alandaki inşaatlar tamamlandığı zaman bölgenin bir turizm merkezi haline gelmesi mümkün olacaktır.

Gezmek ve güzel yerler görmek yanında yöresel lezzetleri tadabilmekte her turistin doğal bir isteğidir. İlçeye özgü yöresel tatların başında gelen Sırık Kebabı bu kapsamda turizm açısından ilçenin çok önemli bir kültürel varlığıdır. Mevsimine göre bahar-yaz aylarında kuzu, sonbahar-kış aylarında tiftik oğlak eti tercih edilerek yapılan Sırık Kebabı Kargı ilçe merkezinde restoranlarda her zaman bulunmaktadır.

Yine Kargı Tulum Peyniri ve Kargı Tarhanası, bamya yöresel tatlar arasındadır ve coğrafi işaret alınması için sunulabilir. İlçede geçmişten günümüze yapıla gelen farklı el sanatları içinde Kargı bezi en önemli olanıdır. İlçe Halk Eğitim bünyesinde yapılan kurs ve atölye çalışmaları bu sanatın yaşatılmasına önemli katkı sağlamıştır.

İlçedeki Kültür Varlığı olarak tescilli yapılardan Hacıhamaza Kalesi, Hacıhamza Sinan Paşa Cami, Hacıhamza Evleri, Menzil Han ve Hacıhamza Hamamı, Taş Mektep, Oğuz Köyü (Çobanpaşa) Camii ve Örencik Köyü Camii de ziyaret noktalarına dahil edilebilir.

Kargı ilçemiz oksijen deposu yaylaları, gökyüzünün mavisini kuşatan berrak göletleri, her mevsim farklı renklere bürünen gür ormanları, keşfedilmeyi bekleyen doğası, meşhur yiyecekleri, asırların birikimini günümüze taşıyan el sanatları ile ve yerel kültürüyle önemli bir turizm potansiyeline sahiptir.

Mevcut altyapı çalışmaları ve devam eden projeler tamamlandığında yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve kurumlar arası işbirliği içerisinde sunulacak yeni projeler ve yatırımlarla ekoturizm kırsal alanda canlanacaktır” dedi. (Erkan BAYATLI)