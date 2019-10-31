Kargı MEM Şube Müdürü Muhsin Yıldız’ın tayini çıktı

Yaklaşık 1 yıldır Kargı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nde Şube Müdürü olarak görev yapan Muhsin Yıldız’ın tayini çıktı.

Amasya’nın Suluova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne atanan Yıldız’ın atandığı haberini paylaşan Kargı İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Genç, “Bir Yıldız daha kaydı... İlçemize yaklaşık bir yıl önce ilk defa atama ile gelen şube müdürü Muhsin Yıldız, bakanlık görevlendirmesi ile Amasya/Suluova ilçesine gitmek üzere bu gün aramızdan ayrıldı. Biz bir idareci, eğitimci, devlet adamı ve iyi bir dost,iyi bir arkadaş olarak kendisinden memnunduk. Kendisine yeni görevinde başarılar dilerken, sağlıklı ve mutlu bir ömür temenni ediyorum” görüşüne yer verdi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Genç, Yıldız’a hizmetleri nedeniyle plaket takdim etti.

(İbrahim EFE)