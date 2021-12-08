Kargı Hastanesi’ne ‘erişebilirlik’ belgesi
Çorum Valiliği tarafından oluşturulan Çorum İli Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Komisyonu tarafından yapılan incelemeler neticesinde tüm eksiklikleri tamamlanan Kargı Ahmet Hamdi Akpınar İlçe Devlet Hastanesi’ne ‘Erişebilirlik Belgesi’ verilmesi kararı alındı.
Erişebilirlik Belgesi Kargı Ahmet Hamdi Akpınar İlçe Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Muhammed Kadir Demir’e, Çorum Aile Ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Yahya Çoban tarafından takdim edildi.
Kargı Ahmet Hamdi Akpınar İlçe Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Muhammed Kadir Demir konuyla ilgili paylaştığı açıklamada şu ifadelere yer verdi. “Erişilebilirlik; engelli vatandaşlarımızın bağımsız yaşayabilmelerini, yaşamın tüm alanlarına tam, etkin katılımını sağlamak ve engelli olmayan bireylerle eşit koşullarda fiziki çevreye, ulaşıma, bilgi ve iletişim teknolojileri ve sistemlerine dâhil olacak şekilde hem kırsal hem de kentsel alanlarda halka açık diğer tesislere ve hizmetlere, “evrensel tasarım” ilkesiyle erişiminin sağlanmasıdır.
Hayatın akışı içerisinde, kimseye muhtaç olmadan, insan onuruna yakışır bir biçimde yer alması, herkesin hakkı olduğu gibi engelli vatandaşlarımızın da en temel hakkıdır” görüşüne yer verdi.
(Haber Merkezi)
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