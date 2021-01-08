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Kargı Belediyesi akaryakıt satın alacak

Güncel 08.01.2021, 01:31 08.01.2021, 01:43
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Kargı Belediyesi akaryakıt satın alacak

Kargı Belediyesi 130000Lt euro dizel ve 1500lt kurşunsuz 95 oktan benzin satın alacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre 19 Ocak 2021 saat 14:00’da Mihrihatun Mahallesi Atatürk Caddesi No:46 Kargı adresinde yapılacak olan ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler için TIKLAYINIZ

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