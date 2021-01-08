Kargı Belediyesi akaryakıt satın alacak
Güncel 08.01.2021, 01:31 08.01.2021, 01:43
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Kargı Belediyesi 130000Lt euro dizel ve 1500lt kurşunsuz 95 oktan benzin satın alacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre 19 Ocak 2021 saat 14:00’da Mihrihatun Mahallesi Atatürk Caddesi No:46 Kargı adresinde yapılacak olan ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
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