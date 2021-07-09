Kargı aşılamada birinci

Aşılama çalışmalarının başladığı günden bu yana Kargı’da da sağlık kurumları yoğun bir şekilde aşılama çalışmalarını sürdürüyor. Yapılan çalışmalarla Kargı aşılamada büyük yol kat ederek birinci doz 8.900 adet, ikinci doz 5600 olmak üzere toplamda 14.500 doz aşı yapılarak Çorum’da aşılamada ilçeler arasında birinci sıraya yükseldi. Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı bilgiye göre Çorum’da 1. Doz aşı oranında, Kargı %76.91 ile birinci olurken diğer ilçelerin aşılama oranı ise, Mecitözü %73.03, Laçin %70.78, Ortaköy 70.34, Uğurludağ 69.55, Dodurga 69.04, Oğuzlar %67.62, Sungurlu %65.46, İskilip %65.23, Boğazkale %64.61, Merkez %64.59, Alaca %62,92, Bayat %59.36 olarak kayıtlara geçti.

Devlet vatandaşı aşı olması için her imkanı sağlamış durumda. Aşı olmak isteyen bir kişi aynı gün randevu alarak, Kargı Ahmet Hamdi Akpınar Devlet Hastanesi veya Aile Sağlık Merkezlerinden (Sağlık Ocakları) istediğini seçerek aynı gün aşısını olabiliyor. Aşılamanın daha da hızlanması için pazar yerinde mobil aşı istasyonu da geçtiğimiz hafta faaliyete geçti. Pazara alışveriş için gelen vatandaşlar randevu almadan çok kısa bir sürede aşı olabiliyor. Belediye de anonslarıyla vatandaşlar aşı istasyonlara yönlendiriliyor.

(Haber Merkezi)

