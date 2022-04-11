Karemeşe’nin kitap imza günü bugün
Yasemin Yanar Karameşe, “Marmelat'ın Bir Günü” adlı kitabını imzalamak, söyleşi ve drama etkinliği gerçekleştirmek için Çorum'da minik okurlarıyla buluşacak.
Çocuk gelişimi üzerine yıllardır okullarda, belediyelerde ve özel kurumlarda eğitim ve seminerler veren Yasemin Yanar Karameşe, geçtiğimiz ay Cinius yayınlarından çıkan ilk kitabı “Marmelat'ın Bir Günü” isimli kitabını tanıtım için memleketine geliyor.
Arkadaşlık, paylaşım, kıskançlık, zorbalık konularını kedilerin dilinden anlatan kitabıyla bugün saat 14.00'de Çorum Hasanpaşa Halk Kütüphanesi’nde, 15 Nisan Cuma günü saat 14.00'de Çorum İl Halk Kütüphanesi’nde minik okurlarıyla buluşacak olan Karameşe, okurlarıyla drama etkinliği ve söyleşi sonrası kitabını imzalayacak.
Etkinliğe katılmak, rezervasyon yaptırmak ve bilgi almak isteyenlerin, Çorum İl Halk Kütüphanesi'nin 0364 234 7339 telefonundan ulaşabileceği kaydedildi.
(Taner ŞİMŞEK)
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|31
|73
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|29
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|30
|60
|3. Sevilla
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