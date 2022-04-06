Karemeşe, okurlarıyla buluşacak

Çocuk gelişimi üzerine yıllardır okullarda, belediyelerde ve özel kurumlarda eğitim ve seminerler veren Yasemin Yanar Karameşe, geçtiğimiz ay Cinius yayınlarından çıkan ilk kitabı “Marmelat'ın Bir Günü” isimli kitabını tanıtım için memleketi olan Çorum'a geliyor.

Arkadaşlık, paylaşım, kıskançlık, zorbalık konularını kedilerin dilinden anlatan kitabıyla 11 Nisan Pazartesi günü saat 14.00'de Çorum Hasanpaşa Halk Kütüphanesi’nde, 15 Nisan Cuma günü saat 14.00'de Çorum İl Halk Kütüphanesi’nde minik okurlarıyla buluşacak olan Karameşe, okurlarıyla drama etkinliği ve söyleşi sonrası kitabını imzalayacak.

Etkinliğe katılmak, rezervasyon yaptırmak ve bilgi almak isteyenlerin, Çorum İl Halk Kütüphanesi'nin 0364 234 7339 telefonundan ulaşabileceği kaydedildi. (Haber Merkezi)