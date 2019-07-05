Kardeşlik ve birliktelik çağrısı

Sözcü Gazetesi Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk, 19.Dönem Çorum Milletvekili Adnan Türkoğlu ve Av. Sadık Eral’ın konuşmacı olarak katıldığı panele CHP İl Başkanı Eray Tüfekçi, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, Baro Başkanı Av. Kenan Yaşar, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Mustafa Gökgöz, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Programda açış konuşmasını yapan CHP İl Başkanı Hasan Eray Tüfekçi’ 1980 yılında dış güçler odaklı ayrıştırma çalışmaları kapsamında 57 kişinin hayatını kaybettiğini ve kentte hala görünmeyen sınırların oluşmasına neden olunduğunu ifade etti. Anma programını düzenlemekteki amacın, yaşananlardan gerekli dersin çıkarılıp benzer olumsuzlukların bir daha yenilenmemesi olduğunu anlatan Tüfekçi, “Kardeşliği öne çıkaran bir üslup ortaya koymalıyız. Vicdan ve empati bunun ilk adımlarıdır” dedi.

AK Parti İl Başkan Yardımcısı Mustafa Gökgöz ise konuşmasında çocukken yaşadığı bir anısını anlattı.

“Ailemle oturduğumuz evin üst katında Meryem Teyze vardı, çocukları yoktu. Rahmetli annem saçlarımızı yıkayınca ‘Gidin Meryem teyzeniz saçınızı koklasın’ derdi . Bir gün Meryem Teyze’nin kapısını çalıyoruz açmıyorlar anneme geldim sordum annem dedi ki ‘Onlar gittiler’. Neden gittiler annem-babam neden gitme dur demedi anlamadım” diyen Mustafa Gökgöz, şuan 49 yaşında olmasına rağmen hala anlam veremediğini ifade etti.

Gökgöz, “Ben Mustafa Gökgöz olarak size şunu söylüyorum hepinizin huzurunda kim bir hemşerimin başını önüne eğmeyi kalkarsa ben onun elini kırarım and olsun yaparım” dedi.

Baro Başkanı Av. Kenan Yaşar da panelde yaptığı konuşmada, “Bizim toplum olarak Kerbela’dan gelen acımız var. Bu acımız tarihin değişik yapraklarında değişik şekilde gündeme gelmiştir, yaşanmıştır ve bizler her zaman acıyı bal eğlemişiz ve yüreğimize gömmüşüz o insanlara o acılara sıkıntılara sahip çıkmaya çalışmışızdır bu acıyı paylaşmışızdır” dedi .

Temmuz ayının toplumda acı bir yerinin olduğunu söyleyen Yaşar, “Keşke karşı çıkılabilseydi. Evet bizim insanımız karşı çıkardı bu gün olsa bugünde çıkardı ama birileri oyuna getirip bu şekle sokuyorlar” dedi. Çorum Barosu olarak hangi mezhep ve düşünceden olursa olsun tartışabildiklerini kaydeden Yaşar, “Şu düşünce bu düşünce, şu mezhep demeksizin bir araya gelip tartışabiliyoruz, birinin hakkını teslim edebiliyoruz. Bütün meslektaşlarımız bunu yapabiliyor, insanlarımızda yapabiliyor” dedi.

Kardeşlik ve birlik mesajlarının verildiği panelde panelistler 39 yıl önce yaşadıkları olayların nasıl başladığı ve sonuçlandığı ile ilgili anılarını paylaştılar. (Erkan BAYATLI)