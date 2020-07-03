“Kardeşliğimizi bozamazlar”

İl Genel Meclisi’nin Temmuz ayı üçüncü olağan toplantısında ülkemizde ve ilimizde Temmuz ayında yaşanan Çorum, Maraş, Sivas katliamları ile 15 Temmuz darbe girişimine değinilerek birlik beraberliğin önemi vurgulandı.

İl Genel Meclisi’nde gündeme geçilmeden önce ilk olarak söz alan CHP Grup Başkan vekili Yıldız Bek, yaz mevsiminin ortasında olduğumuzu, Temmuz’un güneşin ısıttığı bir ay olduğunu belirterek “Ama bizim insanımızı Madımak’ta ateşle ısıttılar. Dün Madımak’ta yaşananlar, bugün Çorum’da yaşanan olayların 40. yıldönümü.15 Temmuz darbe girişimi. Türkiye’de oynanan oyunlar hep Temmuz ayı sıcağında yaşandı” dedi.

“İnsanımızı ateşle değil, güneşin sıcağıyla ısıtalım” diyerek sözüne devam eden Yıldız Bek, tarihi acılarla dolu halkımızın kardeşçe ve barış içinde yaşaması için birlik beraberlik için mücadele edenler olarak bu oyunları birlikte bozabileceğimizi de dile getirerek “Allah bizlere bir daha böyle acılar yaşatmasın” diye konuştu.

Daha sonra söze giren İl Genel Meclisi Başkanı Osman Günay da 1980 yılında Çorum’da hayatını kaybeden yurttaşlara Allah’tan rahmet dileyerek bu olayların dış mihrakların bir oyunu olduğunu vurguladı. Alevi ve Sünnilerin bu toplumun bir rengi olduğunu dile getirerek bu milleti bir ve beraber oldukları sürece kimsenin bölemeyeceğini ifade eden Günay, “Çorumluyuz birbirimizden sorumluyuz. Biz artık Çorum’da kenetlendik. Dış mihraklar ve destekçileri artık başka yerlere gitsinler. Bunlara artık bu ülkeden ekmek çıkmaz. Biz bu ülkede tek vatan, tek bayrak, tek millet, tek devlet olarak yolumuza devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Bektaş da Çorum, Madımak, Sivas ve Maraş’ta yaşanan acıları anarak, bu olayların tarihe kara bir leke olarak geçtiğini, tarih boyunca geriye dönersek dış güçlerle büyük bir mücadele içinde olan milletimizin bir karış toprağını kimseye vermeyeceğini, ülkemizin kıymetini bilerek nifak tohumları ekmek isteyenlere, çanak tutanlara ve destek olanlara karşı mücadeleye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Selim Dölcü; Arif Çamiçi, Erdoğan Köroğlu ve Mehmet Kaplan da birer konuşma yaparak Türk insanını acılara sevk eden Çorum, Maraş, Sivas gibi olaylarda hayatlarını kaybedenlere Allah’tan rahmet dileyerek, tarihte yaşanan bu elim hadiselerin gelecekte de yaşanabileceğini, ama milletimizin asgari müştereklerde biraraya gelerek ülkemizin selameti için ne gerekirse yapmasının şart olduğunu, yaşananlardan ders alarak birlik beraberliğini sağlayıp geleceğe bakılmasının gerektiği görüşlerini dile getirdiler.

(Haber Merkezi)