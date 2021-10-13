Kardeşler arası kavgada kan aktı: 1 ölü, 1 yaralı

Çorum’da Gökhan ve Zekeriya Çetinkaya kardeşler arasında sokak ortasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Olayda Gökhan Çetinkaya hayatını kaybederken, Zekeriya Çetinkaya ise ağır yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde Gülabibey Mahallesi’nde meydana geldi. Sokakta karşılaşan Gökhan ve Zekeriya Çetinkaya kardeşler arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine 2 kardeş, tabanca ve av tüfeğiyle birbirlerine ateş etti. Çevrede bulunanlar sağa sola kaçışırken, Gökhan ve Zekeriya Çetinkaya vücutlarının çeşitli bölgelerine isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı iki kardeş, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırılırken, kardeşlerden Gökhan Çetinkaya doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Gökhan Çetinkaya’nın cansız bedeni adli tıp morguna kaldırılırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.