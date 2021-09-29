Kardeşinin evinde vurulmuş halde bulundu
Samsun'da bir kadın misafir olarak geldiği kardeşinin evinde silahla vurulmuş halde ölü olarak bulundu.
Güncel 29.09.2021, 03:03 29.09.2021, 03:19
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Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Esenevler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çorum'da ikamet eden Şeyda T. (30), Samsun'daki kardeşine misafirliğe geldi. Şeyda T. kardeşinin evinde kafasından tabancayla vurulmuş halde ölü olarak bulundu. Olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğu araştırılıyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: (İHA)
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