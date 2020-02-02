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Kardeşinin acısına dayanamadı...

Bir hafta sonra da Ahmet Tunay hayata veda etti.

Kardeşinin acısına dayanamadı...

Bir hafta sonra da Ahmet Tunay hayata veda etti.

02 Şubat 2020 Pazar 21:39
Kardeşinin acısına dayanamadı...

24 Ocak 2020 tarihinde vefat eden İsmail Tunay’ın ardından bir hafta sonra da ağabeyi Ahmet Tunay (68) hayatını kaybetti.

Meslek Yüksek Okulu’nda 42 yıl öğretim görevlisi olarak çalıştıktan sonra emekli olan Ahmet Tunay’ın kardeşinin üzüntüsüyle sıkıntılı günler yaşadığı ve bugün kalp krizi geçirdiği öğrenildi. 
Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde müdahale edilerek tıkanan damarı açılan Ahmet Tunay, saat 16.45’te hayata veda etti.

Merhum Süleyman Tunay ile merhume Kadriye Tunay’ın oğulları, Hatice Tunay’ın eşi, Burçin Tunay, Erçin Tunay ve Aybüke Aknar’ın babaları olan Ahmet Tunay’ın cenazesi yarın saat 11.30’da hastaneden alınarak önce evine, daha sonra da Ulucami’ye götürülecek.

Öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazından sonra Ulumezar’da toprağa verilecek.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

Son Güncelleme: 02.02.2020 21:56
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