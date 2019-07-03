Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 13°
açık
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
100201
ALTIN
259.212
DOLAR
5.6350
STERLİN
7.1225
EURO
6.3656

“Kardeşçe ve barış içinde yaşama isteğimiz kırılmayacak”

Eğitim-İş Şube Başkanı İlhan Yaşar, Tarihe “İnsanlık suçu” olarak geçen Sivas Katliamı’nın üzerinden 26 yıl geçtiğini belirterek. 2 Temmuz 1993’te, Madımak Oteli’nde 33 aydın, sanatçı, yazar ve 2 otel çalışanının yakılarak katledildiğini, 35 insanının canına kıyan, Cumhuriyet karşıtı gerici eylemi bir kez daha şiddetle kınadıklarını belirtti.

“Kardeşçe ve barış içinde yaşama isteğimiz kırılmayacak”

Eğitim-İş Şube Başkanı İlhan Yaşar, Tarihe “İnsanlık suçu” olarak geçen Sivas Katliamı’nın üzerinden 26 yıl geçtiğini belirterek. 2 Temmuz 1993’te, Madımak Oteli’nde 33 aydın, sanatçı, yazar ve 2 otel çalışanının yakılarak katledildiğini, 35 insanının canına kıyan, Cumhuriyet karşıtı gerici eylemi bir kez daha şiddetle kınadıklarını belirtti.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 00:25
“Kardeşçe ve barış içinde yaşama isteğimiz kırılmayacak”

12 Eylül faşizminin öncesi Kahramanmaraş’ta ve Çorum’da faşist güruhlar eliyle gerçekleştirilen katliamların devamının Sivas’ta da denendiğini belirten Yaşar, “Orada yakılan yalnızca masum insanlar değildi. Orada katledilen adaletti, çağdaşlıktı, bağımsızlıktı, özgürlüktü. Orada katledilen aslında insanlıktı” dedi.

Aradan geçen 26 yılda katliamın sorumlularının baştan savma bir şekilde yargılandığını, göz önünde olan birkaç kişinin cezalandırıldığını ancak esas olan katliamın yöneticileri ve siyasi iradenin rolünün göz ardı edildiğini belirten İlhan Yaşar, bazı demokratik kitle örgütlerinin "İnsanlık suçunda zaman aşımı olmaz" talebiyle açtığı davada, “Zamanaşımı kararı” verilmesini dönemin Başbakanı Tayyip Erdoğan’ın, “Milletimiz için, ülkemiz için hayırlı olsun” diyerek değerlendirdiğini ve ve açıkça taraf olduğunu ilan ettiğini söyledi.

İlhan Yaşar, yaptığı yazılı açıklamada şunları dile getirdi:

“Ellerini kollarını sallaya sallaya gezen katiller, devlet eliyle ödüllendirilmiş, Sivas davasında katliamcıları savunanlar milletvekili, bakan olmuşlardır. Unutulmamalıdır ki, insanlığa karşı işlenmiş suçlarda zamanaşımı olamaz.

Ülkemizde Sivas katliamını yaratan koşulların henüz ortadan kalkmaması, Sivas olaylarından gerekli dersin çıkarılamadığını göstermektedir. Türkiye’de hala inanç ve etnik ayrımcılık yapılarak halkımız kamplara bölünmeye çalışılmaktadır. Bugün bile hala çeşitli illerde Alevilerin evlerinin işaretlendiğine tanık olmaktayız.

Eğitim-İş olarak diyoruz ki: Laik ve çağdaş Atatürk Cumhuriyeti için tehdit oluşturan emperyalist güçler ve yerli işbirlikçileri, halkımızın Cumhuriyet değerleriyle bütünleşmiş olması sayesinde hiçbir zaman amaçlarına ulaşamayacaktır. Toplumsal barışı tehdit eden saldırı ve katliamlar, bu güzel coğrafyada barış ve kardeşlik içinde yaşama isteğini asla kıramayacaktır.

Sivas katliamında yaşamını yitiren aydınlarımızı, sanatçılarımızı unutmadık, unutturmayacağız!”

(Haber Merkezi)

Son Güncelleme: 03.07.2019 01:09
İlgili Haberler
“Her İmar değişikliği altında buzağı aramayın”
“Her İmar değişikliği altında buzağı aramayın”
“Tarım arazilerini imara açmak gelecek için tehlike”
“Tarım arazilerini imara açmak gelecek için tehlike”
Çorum’da glütensiz cafe
Çorum’da glütensiz cafe
Kentpark’ın adı “Millet Bahçesi” olarak değiştirildi
Kentpark’ın adı “Millet Bahçesi” olarak değiştirildi
Şehit’in ismi oynadığı parka verildi
Şehit’in ismi oynadığı parka verildi
“Ayrımın olmadığı bir Çorum istiyoruz”
“Ayrımın olmadığı bir Çorum istiyoruz”
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim