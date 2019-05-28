Kardeş okullardan müftülüğe ziyaret

İl Vaizi ve Bağımlılıkla Mücadele Koordinatörü Kemal Demirden tarafından belirlenen bir takvim doğrultusunda her hafta okullarda "Bağımlılık" konulu seminer ve faaliyetler gerçekleştirildiğinin kaydedildiği açıklamada, bağımlılık konusunda genç öğrencilerin bilinçlendirilmesi ve farkındalık oluşturulması amacıyla düzenlenen faaliyetlerin 2. etabının devam ettiği kaydedildi.

Bu kapsamda 23 Nisan Ortaokulu ve Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulunun farklı sınıflardan öğrencilerin il müftülüğünü ziyaret ettiğinin belirtildiği açıklamada İl Müftüsü Muharrem Biçer’le tanışan öğrencilerin, müftülük hizmetleri konusunda bilgi aldığı kaydedildi.

(Haber Merkezi)