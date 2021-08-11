Kardelen Tıbbi Atık tesisinde tadilat ihalesi

Tesiste yapılacak tadilat için 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19’uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale düzenlendi.

Turgut Özal İş Merkezi Belediye Başkan Yardımcısı’nın odasında Salih Zongür yönetimindeki komisyon huzurunda düzenlenen ihaleye bir firma katıldı.

Yaklaşık maliyeti 86 bin 243 TL olan ihaleye katılan Emre Topkara’nın öncelikle belge ve teklifleri incelendi. Buna göre Ekre Topkara 84 bin 500 TL’lik teklif sundu.

Komisyon Başkanı Salih Zongür, Kardelen Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi içinde Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün talebi ile 62 metrekare taban alanına sahip tek katlı idari ofis tadilat yapım işini kapsayan ihalenin sonucunun resmi yazıyla firmaya bildirileceğini açıkladı.

(Süleyman ERDEN)

