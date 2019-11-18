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Kardelen gecesinde Cumhuriyet coşkusu

Şair ve yazar hemşehrimiz Yusuf Ziya Leblebici’nin organize ettiği ve sanatçı Yağmur Yalçın’la birlikte sunduğu “Yaşayan Değerlerimiz” ödül gecesi, görkemli bir sanat şöleni şeklinde gerçekleşirken, sonunda da İzmir Marşı’yla “Cumhuriyet” coşkusuna sahne oldu.

Kardelen gecesinde Cumhuriyet coşkusu

Şair ve yazar hemşehrimiz Yusuf Ziya Leblebici’nin organize ettiği ve sanatçı Yağmur Yalçın’la birlikte sunduğu “Yaşayan Değerlerimiz” ödül gecesi, görkemli bir sanat şöleni şeklinde gerçekleşirken, sonunda da İzmir Marşı’yla “Cumhuriyet” coşkusuna sahne oldu.

18 Kasım 2019 Pazartesi 21:40
Kardelen gecesinde Cumhuriyet coşkusu

Avcılar Belediyesi Barış Manço Kültür Merkezi’nde verilen kokteylle başlayan geceye, Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli başta olmak üzere, çeşitli ilçelerin belediye yöneticileri ve çok seçkin bir davetli topluluğu katıldı.

Gecede, THM Sanatçısı ve Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, THM sanatçıları Neşe Dilekçioğlu ve Hüseyin Turan ile alanında başarılı çeşitli kişilere ödülleri verildi. Programda ayrıca sanatçılar tarafından müzik ziyafeti çekildi.

Uğur Pamuk da ödül aldı
Ankara’da yaşayan Çorumlu karikatür sanatçısı Uğur Pamuk, Avcılar Belediyesi ile Kardelen Sanat Derneği tarafından ortaklaşa düzenlenen gecede “karikatür” dalında başarı ödülü aldı. Uğur Pamuk’u ödül gecesinde, Çorum’dan yazar dostları da yalnız bırakmadı.

(Haber Merkezi)

Son Güncelleme: 18.11.2019 20:14
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