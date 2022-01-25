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Karda mahsur kalanların imdadına polisler yetişti
Çorum'un Sungurlu ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle barınma imkanı bulamayan yollarda mahsur kalan vatandaşlar Sungurlu Emniyet Müdürlüğü'nde misafir ediliyor.
Güncel 25.01.2022, 18:56
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Çorum'da bir süredir etkisini sürdüren yoğun kar yağışı nedeniyle vatandaşlar yollarda mahsur kalmıştı.
Sungurlu’da mahsur kalan vatandaşların imdadına koşan polis ekiplerine kış nedeniyle, barınma imkanı bulunmayan yolda kalan vatandaşlara rastlanıldığında, Polis Merkezi Amirliğinde misafir edinilerek, yardımcı olunması talimat verildi.
(Haber Merkezi)
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