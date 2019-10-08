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"Karbonmonoksit zehirlenmesi" uyarısı

Çorum Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Başkanı Ömer Sobacı, yaklaşan kış mevsimiyle birlikte başlayacak soba kullanımından kaynaklı karbonmonoksit gazı zehirlenmelerine karşı vatandaşları uyardı.

"Karbonmonoksit zehirlenmesi" uyarısı

Çorum Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Başkanı Ömer Sobacı, yaklaşan kış mevsimiyle birlikte başlayacak soba kullanımından kaynaklı karbonmonoksit gazı zehirlenmelerine karşı vatandaşları uyardı.

08 Ekim 2019 Salı 11:49
"Karbonmonoksit zehirlenmesi" uyarısı

Sobacı, Valilik binasındaki kurul toplantısının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada Türkiye'de kış mevsimiyle birlikte bilgisizlik, yanlış kullanım ve ihmal yüzünden soba, şofben, doğal gaz ve baca zehirlenmelerinin hemen her yıl kış aylarında basınçlı havalarda tehlikeli boyutlara ulaştığını söyledi. 

Her yıl birçok kişinin karbonmonoksit gazından zehirlendiğini vurgulayan Sobacı, ölümlerin önüne geçilmesi ile insan, çevre ve toplum sağlığının korunması açısından alınması gereken tedbirlerin kurul tarafından belirlenerek ilgili kurumlarla paylaşılacağını bildirdi. 

Sobacı, kışın soba kullanacak vatandaşları, soba yakma ve baca temizliği konusunda gerekli tedbirleri almaları konusunda uyardı.

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