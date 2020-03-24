“Karayollarındaki müteahhit firmalarda vardiyalı sisteme geçmeli”

Müteahhit firma da karayollarında çalışan firma elemanların da kamu hizmeti yaptığını, Çorum ve Osmancık olmak üzere toplam 150 kişinin bu şekilde çalıştığını belirten Coşkun, bu firmada sadece özürlü ve kronik rahatsızlığı olan kişilere 14 gün idari izin verildiğini geri kalanların küçük çay ocaklarında çok kalabalık hâlde bulunduklarını ayrıca ekipte çalışırken bir aracta 7-8 kişi bir arada bulunabildiğini söyledi.

Yol-İş 1 Nolu Şube Temsilcisi Hüseyin Coşkun, bu insanların da kamu hizmeti yaptığını hatırlatarak müteahhit firmada çalışanların da idari izinli sayılması ve vardiyalı olarak çalışmaları gerektiğini söyledi. (Erkan BAYATLI)