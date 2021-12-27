Karavelioğlu, organ nakli sempozyumunda konuştu

Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Prof.Dr. Yusuf Karavelioğlu, Anitta Otel’de düzenlenen “İç Anadolu Bölgesi Organ Nakli ve Hemodiyaliz Sempozyumunda, “Av Fistül Disfonksiyonu: Vasküler Sorunlar ve Çözümleri, Vaka Temelli Yaklaşımlar” konulu bir sunum yaptı.

Prof. Karavelioğlu, yoğun bir katılımın olduğu sempozyumun verimli geçtiğini belirtirken, küçük problemlerin erken fark edilmesinin, hasta sağlığı ve işlem komplikasyonları açısından önemli olduğunu vurguladı.

(Haber Merkezi)

