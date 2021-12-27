Son Dakika
Karavelioğlu, organ nakli sempozyumunda konuştu
Güncel 27.12.2021, 21:56 27.12.2021, 22:07
21
Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Prof.Dr. Yusuf Karavelioğlu, Anitta Otel’de düzenlenen “İç Anadolu Bölgesi Organ Nakli ve Hemodiyaliz Sempozyumunda, “Av Fistül Disfonksiyonu: Vasküler Sorunlar ve Çözümleri, Vaka Temelli Yaklaşımlar” konulu bir sunum yaptı.
Prof. Karavelioğlu, yoğun bir katılımın olduğu sempozyumun verimli geçtiğini belirtirken, küçük problemlerin erken fark edilmesinin, hasta sağlığı ve işlem komplikasyonları açısından önemli olduğunu vurguladı.
(Haber Merkezi)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
5°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|19
|46
|2. Konyaspor
|19
|39
|3. Başakşehir
|19
|33
|4. Fenerbahçe
|19
|32
|5. Hatayspor
|19
|32
|6. Adana Demirspor
|19
|30
|7. Beşiktaş
|19
|28
|8. Alanyaspor
|19
|28
|9. Gaziantep FK
|19
|28
|10. Galatasaray
|19
|27
|11. Karagümrük
|19
|27
|12. Sivasspor
|19
|26
|13. Kayserispor
|19
|24
|14. Giresunspor
|19
|22
|15. Antalyaspor
|19
|22
|16. Altay
|19
|18
|17. Rizespor
|19
|17
|18. Kasımpaşa
|19
|15
|19. Göztepe
|19
|15
|20. Öznur Kablo Yeni Malatya
|19
|15
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|18
|39
|2. Ankaragücü
|18
|36
|3. Erzurumspor
|18
|36
|4. Bandırmaspor
|18
|32
|5. Eyüpspor
|18
|32
|6. İstanbulspor
|18
|27
|7. Samsunspor
|18
|27
|8. Adanaspor
|18
|26
|9. Gençlerbirliği
|18
|26
|10. Tuzlaspor
|18
|24
|11. Kocaelispor
|18
|24
|12. Manisa FK
|18
|22
|13. Altınordu
|18
|22
|14. Boluspor
|18
|21
|15. Menemenspor
|18
|21
|16. Ankara Keçiörengücü
|18
|19
|17. Bursaspor
|18
|19
|18. Denizlispor
|18
|16
|19. Balıkesirspor
|18
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|19
|47
|2. Liverpool
|18
|41
|3. Chelsea
|19
|41
|4. Arsenal
|19
|35
|5. Tottenham
|16
|29
|6. West Ham
|18
|28
|7. M. United
|16
|27
|8. Wolverhampton
|18
|25
|9. Brighton
|17
|23
|10. Leicester City
|17
|22
|11. Aston Villa
|18
|22
|12. Crystal Palace
|18
|20
|13. Brentford
|17
|20
|14. Southampton
|18
|20
|15. Everton
|17
|19
|16. Leeds United
|18
|16
|17. Watford
|16
|13
|18. Burnley
|15
|11
|19. Newcastle
|18
|10
|20. Norwich City
|18
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|19
|46
|2. Sevilla
|18
|38
|3. Real Betis
|18
|33
|4. Rayo Vallecano
|18
|30
|5. Atletico Madrid
|18
|29
|6. Real Sociedad
|18
|29
|7. Barcelona
|18
|28
|8. Valencia
|18
|28
|9. Villarreal
|18
|25
|10. Athletic Bilbao
|19
|24
|11. Espanyol
|18
|23
|12. Granada
|18
|22
|13. Osasuna
|18
|22
|14. Celta de Vigo
|18
|20
|15. Mallorca
|18
|20
|16. Getafe
|18
|15
|17. Elche
|18
|15
|18. Deportivo Alaves
|18
|15
|19. Cádiz
|18
|14
|20. Levante
|18
|8