Karatepe’den Çorum ziyareti
Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikalar Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. Şükrü Karatepe’yi ağırladı.
Güncel 13.06.2022, 19:32
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Kayseri eski Belediye Başkanı olan Şükrü Karatepe, Çorum’a geldi. Karatepe Çorum Belediyesi’ni ziyaret ederek Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ile bir süre görüştü.
Karatepe’nin ziyareti ile ilgili bir paylaşımda bulunan Belediye Başkanı Aşgın; “Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikalar Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. Şükrü Karatepe’yi Belediyemizde misafir ettik. Belediyeciliğin duayenlerinden Şükrü Karatepe Başkanımızla yaptığımız çalışmalarla ilgili istişarede bulunduk. Nazik ziyaretleri ve yakın ilgisi için teşekkür ediyorum” görüşüne yer verdi.
(Uğur GÖRKEM)
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