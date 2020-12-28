Karatay’ın Glutensiz ekmekleri Çorum’da

Çorum Çölyak Derneği yönetimi ve Çorum Belediyesi’nin ortak çalışmaları ile Karatay Belediyesi ile anlaşma yapıldı. Bu kapsamda belirlenen halk ekmek büfelerinde Perşembe günleri “Glutensiz Ekmek” satışına başlandı.

Çölyak Derneği Başkanı Fatma Müjgan Demir; “Çorumlularla glutensiz ekmekleri buluşturan Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ve Başkan Yardımcısı Osman Ciğer, Halk Ekmek İşletme Müdürü Gıda Mühendisi Erdem Paşa ile Glutensiz beslenenlere ve Çölyaklılara verdiği büyük hizmetlerden dolayı Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşkın ile emeği geçen belediye yetkililerine teşekkür ediyoruz.

Yaklaşık iki yıldır İstanbul Belediyesi’nin ürettiği glutensiz ekmeği getirtilip, belirli halk ekmek büfelerinde Cuma günleri halkımızın hizmetine sunuluyordu. Ancak bazı istenmeyen olumsuzluklar ve ulaşım sorunları mevcuttu. Karatay Belediyesi’nin ekmekleri ulaşım problemi olmadan 1 günde getirilmeye başlandı. Bu ekmekleri deneyen üyelerimiz memnun kaldılar. Gene aynı büfelerden Perşembe günleri halkımız Karatay Belediyesi’nin glutensiz ekmeklerini alabilir. Böyle hayırlı hizmetlerin devamını diliyorum” dedi.

(Haber Merkezi)