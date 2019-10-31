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Karapıçak’tan yoğun mesai

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkanı Agah Karapıçak, beraberindeki heyet Barış Pınarı Harekatı’nın ilk asker şehidi Çorumlu Sözleşmeli Er Ahmet Topçu için düzenlenen Mevlid-i Şerif’e, asker uğurlamasına ve bir düğüne katıldı.

Karapıçak’tan yoğun mesai

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkanı Agah Karapıçak, beraberindeki heyet Barış Pınarı Harekatı’nın ilk asker şehidi Çorumlu Sözleşmeli Er Ahmet Topçu için düzenlenen Mevlid-i Şerif’e, asker uğurlamasına ve bir düğüne katıldı.

31 Ekim 2019 Perşembe 01:22
Karapıçak’tan yoğun mesai

MHP İl Başkanı Karapıçak ve İl yönetimi ilk olarak İlimiz İskilip İlçesi Örübağ Köyü’nde Şehit Ahmet Topçu için düzenlenen Mevlid-i Şerif’e katıldı. Burada vatandaşlarla biraraya gelerek taleplerini de dinleyen MHP heyeti hep birlikte şehitlerimiz için dua etti.

MHP heyeti daha sonra askere gidecek olan Şemsettin Emre Arslan’ın mevlid yemeğine katılarak hayırlı teskere temennisinde bulundu. Osmancık’ta düzenlenen yemeğe İl Başkanı Karapıçak ve yönetimi, Osmancık İlçe Başkanı Satılmış Karatağ ve yönetimi, Türk Eğitim-Sen İlçe Başkanı Mustafa Potuk, Osmancık Belediye Meclis üyeleri ile vatandaşlar katıldı.

Askerliğin her Türk evladının vatani bir görevi olduğunu belirten Agah Karapıçak, “Rabbim askerlik görevini yapacak tüm evlatlarımızın yar ve yardımcısı olsun. Hayırlısı ile gidip, vatan borcunu yerine getirmiş olarak, teskerelerini alıp, dönmeyi nasip etsin” dedi.

MHP İl Başkanı Karapıçak ve yönetimi ayrıca Türk Diyanet Vakıf Sen Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ünlü’nün oğlu Abdulkerim ile Burcu çiftinin düğününe katılarak şahitlik etti. Düğünde diğer şahit ise AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan oldu. Karapıçak genç çifte Kur’an-ı Kerim ile Türk Bayrağı armağan ederek ömür boyu mutluluklar diledi.

(Volkan SINAYUÇ)

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