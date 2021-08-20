Karapıçak ve Tosik’ten Aşgın’a ziyaret

MHP İl Başkanı Agah Karapıçak ile Ülkü Ocakları İl Başkanı Orhan Tosik, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ı ziyaret ederek bir süre görüştü.

Çorum Ülkü Ocakları’nın çalışmaları ile ilgili istişare yapılan ziyarette Karapıçak ve Tosik, Başkan Aşgın’a Ülkü Ocakları Genel Merkezi tarafından yapay zeka teknolojisi ile hazırlanan “Anlayarak Hızlı Okuma Yazılımı ODAK2023” programının tanıtımı da yapıldı.

Karapıçak ve Tosik, Belediye Başkanı Aşgın’a misafirperverliği ve ilgisi için teşekkür etti.

Başkan Aşgın da heyete nazik ziyareti için teşekkür etti.

(Gülbahar TAŞ)

