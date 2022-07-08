Karapıçak, Kamu-Sen başkanları ile buluştu

MHP İl Başkanlığı’nda düzenlenen istişare ve değerlendirme toplantısına; Türk Büro-Sen Genel Başkan Yardımcısı Sami Çam, Kamu-Sen İl Temsilcisi Selim Aydın, Türk Haber-Sen Şube Başkanı Hüseyin Parpucu, Türk Diyanet Vakıf-Sen Şube Başkanı Tuygun Hoşnut, Türk Yerel Hizmet-Sen Şube Başkanı Vedat Kayalı, Türk Kültür Sanat-Sen Şube Başkanı Oktay Özdemir, Türk Sağlık-Sen Şube Başkanı Fatih Gök, Türk Büro-Sen Şube Başkanı Emir Dağaşan, Türk İmar-Sen Şube Başkanı Adem Kuyucak katıldı.

Toplantıda kamu kurumlarında ki işleyişleri değerlendirdiklerini belirten Agah Karapıçak, “Geleceğin Milliyetçi Türkiye'sine giden yolda, Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Bey'in göstermiş olduğu istikamet ve 2023 Lider Ülke Türkiye hedeflerimiz doğrultusunda istişarelerimizi gerçekleştirdik” dedi.

Sendika şube başkanlarını tek tek dinleyerek işyerlerindeki sorunlar hakkında bilgi alan Karapıçak, hep birlikte koordineli bir şekilde çalışma yaparak sorunların üstesinden gelebileceklerini söyledi. Ayrıca ülke gündemindeki konuların ve sendikal faaliyetlerin ele alındığı toplantı sonunda Karapıçak katılımlarından dolayı tüm şube başkanlarına teşekkür etti.

(Volkan SINAYUÇ)

