Karapıçak, ilimizin sorunlarını Kızılcahamam’da dile getirdi

Kızılcahamam'da yapılan toplantılara MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli öncülüğünde Ülkücü Şehitler Anıtı ziyareti ile başlandığını, toplantılarda çeşitli konulara dair Genel Başkan Yardımcıları ve Milletvekilleri ile temasta bulunduklarını söyleyen MHP İl Başkanı Karapıçak kampla ilgili açıklama yaptı.

Toplantıların oldukça verimli geçtiğini belirterek teşkilatları ve ülkenin geleceği adına oldukça olumsu sonuçlar doğuracağını vurgulayan Karapıçak; “Partimiz bir ülkü ve fikir hareketini temsil etmenin yanı sıra aynı zamanda bütün Türkiye ve Türk Dünyasının kaderine yön vermeyi görev bilmiştir. Dolayısıyla MHP olarak geleceğimiz için her daim sahada aziz milletimiz ile iç içe olacağız. Ömrünü Türk Milletine adamış olan Liderimiz Devlet Bahçeli Bey'in öncülüğünde, Ülke meselelerinin en titiz takipçileri olan teşkilatlarımızla milletimizin vazgeçilmez çıkarlarının en kararlı ve sarsılmaz savunucu olmaya devam edeceğiz.



Nefreti, kaosu, karamsarlığı amaç edinmiş zihniyetlere karşı sosyal barışı tesis ve milli mutabakatın yayılması için sahada olacağız. Milli çıkarlarımızı ihmal edenlere karşı her daim uyanık ve uyarıcı olacağız. CHP'nin başını çektiği ittifakın ne yapmaya çalıştığı ve yol arkadaşları konusunda gördüğümüz pencereden vatandaşlarımıza anlatacağız. Toplantılarımızda, adım adım yaklaşılan 2023 seçimlerine hazırlık mahiyetinde yürütülecek siyasi faaliyetler üzerinde de durulmuştur. Divan Üyelerimiz tarafından kendi görev alanlarına dair sunumlar yapılmıştır. Seçim Kanunu’nda öngörülen değişiklikler, Ülkemizde ve dünyada gerçekleşen Ekonomik gelişmeler. Siyaset ve Liderlik Okulu’nun program ve çalışmaları, Teşkilatlar bünyesindeki iş ve işlemler hakkında malumatlar verilmiştir. Ayrıca MYK üyelerimizden oluşan Siyasi Etik Kurulu’nun faaliyetleri konusunda bilgi verilmiştir.”

Genel Başkan Bahçeli ve Başkanlık divanı üyelerinin yanı sıra milletvekilleriyle de geniş zamanlı görüş alışverişi ve istişarelerde de bulunma imkanı bulduklarını söyleyen Agah Karapıçak, ilimize dair sorunları konuşarak, çözümleri ile alakalı çalışmalarda MHP olarak her zamankinden daha yoğun bir çaba sarfedileceğini ve ilerleyen günlerde ilimize MHP Genel Merkezi’nden üst düzey ziyaretlerin olabileceğini söyledi.



(Volkan SINAYUÇ)