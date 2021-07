Karapıçak: “Hasret ve ayrılıklar son bulsun”

Gönüllerin bayram yerine dönmesi, hasret ve ayrılıkların son bulmasını dileyen MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, büyüklerin saygıyla, küçüklerin ise sevgiyle hatırlanmasını istedi.

Bayramların kaynaşma, muhabbet ve sıkılı yumrukların açılıp soğuklukların giderilmesi için bir fırsat olduğunu dile getiren Agah Karapıçak, mesajında şu görüşlere yer verdi: “Unutmayalım ki küslüklerin yaygınlaşması, dargınlıkların yoğunlaşması, gönüller arasına mesafe ve engellerin koyulması hiç kimseye bir şey kazandırmayacak, aksine kaybettirecektir. Kucaklaşmak varken birbirimize sırt çevirmek, birbirimizden kopmak vebaldir, tarihi bir yanlıştır. Rabbim’den niyazım her günümüzün bayram olması, her anımızın esenlik ve selametle perçinlemesidir.

Kurbanlarımızı keseceğiz, ama geleceğimizi kurban etmeyeceğiz. Milli beka ve huzurumuzu asla kurban vermeyeceğiz. Bağımsızlığımıza leke sürdürmeyeceğiz, Türk milletinin hak ve çıkarlarını cesaret ve inanmışlıkla savunacağız. Vatanımızın her muhterem insanına ve hafızamızda vatan olarak taşıdığımız her coğrafyadaki kardeşlerimize Cenabı Allah’tan huzur, sağlık ve mutluluk diliyor; Milli ve Manevi değerlerimiz uğruna Vatana kurban olmuş aziz şehitlerimizi saygı ve hürmetle yad ediyorum. Tüm Türk-İslam alemine Kovit 19 salgını tedbirlerine riayet ederek güzel bir bayram geçirmelerini yürekten diliyorum.”

(Volkan SINAYUÇ)