Karapıçak: “Güç odakları kutlu yürüyüşümüzü durduramayacak”

MHP’nin “Güçlü Siyaset, Lider Türkiye, Hedef 2023” sloganıyla başlattığı “Siyasette Yeni Dönem Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve Stratejik Hedefler” konularının ele alındığı Ankara Bölge İstişare Toplantısı büyük bir katılımla yapıldı.

“Siyasette yeni dönem, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ve stratejik hedefler” adıyla düzenlenen toplantıya MHP Çorum teşkilatları da kalabalık bir katılım sağladı. MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, Merkez İlçe Başkanı Reşit Büzkaya, İlçe Başkanları, Yönetim Kurulu Üyeleri, İl Genel Meclisi ve Belediye Meclis üyeleri ile çok sayıda partilinin katıldığı toplantıda 2023 hedefleri ele alındı.

MHP Genel Merkezi tarafından 9 bölgede yapılan toplantıların sonuncusunun Ankara’da yapıldığını belirten MHP İl Başkanı Karapıçak, programa katılan İl, İlçe, Merkez İlçe Teşkilat Başkanlarına ve Yönetim Kurulu Üyelerine, Belediye Başkanlarına, İl Genel Meclisi Üyelerine ve Belediye Meclisi Üyelerine teşekkür etti. Karapıçak, toplantıya katılmak üzere Bartın’dan yola çıkan parti heyetini taşıyan otobüsün sabah saatlerinde kaza yapması sonucunda iki dava arkadaşının vefat etmesi ve çok sayıda arkadaşlarının da yaralanmasının kendilerini derinden üzdüğünü belirtti. Agah Karapıçak, kazada hayatını kaybeden Bartın Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Kömeç ve teşkilat üyesi Murat Sevilmiş’e Allah’tan rahmet ve yaralılara şifa dileğinde de bulundu.

MHP’nin ilimiz ve ilçelerde tüm teşkilatları ile bir ve beraber olarak 2023 hedefleri doğrultusunda ilerlediğini belirten İl Başkanı Karapıçak, “Allah’ın izniyle yerelde ve genelde kutlu yürüyüşümüzü hiçbir şer odağı engelleyemeyecek” dedi.

Cumhur ittifakının kararan kalpleriyle geleceği karartmaya çalışan şer odaklarına her durum ve her zeminde cevap vereceğini belirten Karapıçak, “Bilge Liderimiz Devlet Bahçeli Bey’in talimatları, Genel Merkezin koordineleri, Ankara İl Teşkilatının ev sahipliğinde Çorum, Çankırı, Kastamonu, Kırşehir, Nevşehir, Yozgat, Zonguldak, Kırıkkale, Bartın, Karabük Teşkilatlarının davetli olduğu bölge toplantımızın Partimiz ve Ülkemiz adına hayırlara vesile olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

Programda emeği geçen herkese teşekkür eden MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, “Sağ olsunlar var olsunlar. Rabb’im birliğimizi, dirliğimizi daim eylesin” diye konuştu.

(Volkan SINAYUÇ)

