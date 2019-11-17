Karapıçak esnafla buluştu

MHP İl Başkanı Agah Karapıçak ve beraberindeki parti yöneticileri geçtiğimiz gün Emlakçılar Arastası’nda bulunan 1955 Pide Salonu’nun davetine icabet ettikten sonra esnaf ziyaretinde bulundu.

1955 Pide Salonu sahipleri Mustafa Duman ve Ali Ergan’ın daveti üzerine esnafla kahvaltıda biraraya gelen MHP yöneticileri esnafın sorunlarını ve taleplerini dinleme imkanı buldu.

MHP İl Başkanı Karapıçak ve beraberindeki heyet daha sonra ise eski Katık Pazarı civarında bulunan esnafı ziyaret etti. Agah Karapıçak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; “Emlakçılar arastasında bulunan "19 55 Pide Salonu" işletme sahibi Mustafa Duman kardeşimiz ve Ali Ergan Bey'in kahvaltı daveti üzerine İl Yönetimimizle iştirak ettik. Misafirperverlikleri için teşekkür ederiz. Sağ olsunlar var olsunlar.

Daha sonra ise esnafımızı ziyaret ederek sorun ve taleplerini dinleme imkanı buldu. Halkımızla iç içe, kol kola, gönül gönüle... Geleceğin Milliyetçi Türkiye'si için and içerek yürüyoruz. Aslolan Devlet Var Olsun Millet” görüşüne yer verdi.

(Volkan SINAYUÇ)