Karapıçak: “Cumhur İttifakı olarak ülkeye sahip çıkacağız”

Toplantıya; MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, MHP Merkez İlçe Başkanı Reşit Büzkaya, İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, Alaca Belediye Başkanı Halil İbrahim Şaltu, Ülkü Ocakları İl Başkanı Orhan Tosik, Alaca Şehit ve Gaziler Dernek Başkanı Zeki Dilmen, İl Genel Meclisi üyeleri, ilçe başkanları, muhtarlar, ve davetliler katıldı.

Toplantının açılışında konuşan MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin talimatları ile başlatılan Adım Adım 2023 İl Anadolu temalı çalışma hakkında bilgi verdi. Cumhur ittifakının önemine vurgu yapan Agah Karapıçak, “Milletimizce malum olduğu üzere Cumhur İttifakı, Türkiye’nin ve Türk milletinin bekasını gözetmenin zaruri olduğu bir dönemin şartlarında şekillenmiştir. Gece gündüz demeden çalışarak inşallah Çorum ve tüm ilçelerde yüksek bir oy oranı ile kazanıp, zillet ittifakına gereken cevabı sandıkta vereceğiz” dedi.

Aktif bir azınlık eliyle Türkiye’ye sürekli iftira edildiğini dile getiren Karapıçak, Millet İttifakı’nı bu ülkeyi teslim etmemek için Çorum teşkilatlarını seferber ettiklerini, seçime kadar karış karış tüm ilçeleri dolaşarak vatandaşlarla buluşacaklarını ve Cumhur İttifakı olarak bu ülkeye sahip çıkacaklarını bildirdi.

Cumhur İttifakının kavga ve ayrışmaya dayalı siyasete karşı geliştirilmiş yerli bir aşı olduğunu savunarak Millet İttifakı’nın da 2023’te sandık milletin önüne geldiğinde küslerin barışarak kucaklaşacağını göreceğini ifade eden MHP İl Başkanı Karapıçak: “Son kertede gerek kararlı gerekse kararsız seçmen kitlesinin çoğunluğunun temayülüne, siyasi istikrar, güven ve tutarlılık arayışının yön verdiğine şahit olunacaktır. Türkiye'de siyasi istikrarın toplumsal huzur ve sükunun yegane güvencesi mevkisindeki Cumhur İttifakı, milletimizin teveccühüne bir kez daha mazhar olacaktır” dedi.

MHP Çorum teşkilatlarının Cumhur ittifakı ruhuna sıkı sıkıya bağlı olduğunu kaydeden Karapıçak, milletin Cumhur ittifakı ve MHP’ye olan güvenlerinin kendilerini ziyadesiyle memnun ettiğini söyledi.

MHP İl Başkanı Karapıçak ve beraberindeki heyet toplantının ardından MHP Alaca İlçe Başkanlığı ve Alaca Ülkü Ocakları’nı ziyaret ederek gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Alaca’da esnaf ziyareti yaparak hem vatandaşla sohbet eden hem de Genel Başkanları Devlet Bahçeli’nin selamını ileten Karapıçak, kendilerine gösterilen ilgiye teşekkür etti.

(Volkan SINAYUÇ)

