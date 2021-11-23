Son Dakika

Karapıçak: “Cumhur İttifakı olarak ülkeye sahip çıkacağız”

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkanlığı teşkilatların katılımıyla Alaca’da il istişare toplantısı düzenledi.

Güncel 23.11.2021, 18:49
16
Karapıçak: “Cumhur İttifakı olarak ülkeye sahip çıkacağız”

Toplantıya; MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, MHP Merkez İlçe Başkanı Reşit Büzkaya, İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, Alaca Belediye Başkanı Halil İbrahim Şaltu, Ülkü Ocakları İl Başkanı Orhan Tosik, Alaca Şehit ve Gaziler Dernek Başkanı Zeki Dilmen, İl Genel Meclisi üyeleri, ilçe başkanları, muhtarlar, ve davetliler katıldı.
Toplantının açılışında konuşan MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin talimatları ile başlatılan Adım Adım 2023 İl Anadolu temalı çalışma hakkında bilgi verdi. Cumhur ittifakının önemine vurgu yapan Agah Karapıçak, “Milletimizce malum olduğu üzere Cumhur İttifakı, Türkiye’nin ve Türk milletinin bekasını gözetmenin zaruri olduğu bir dönemin şartlarında şekillenmiştir. Gece gündüz demeden çalışarak inşallah Çorum ve tüm ilçelerde yüksek bir oy oranı ile kazanıp, zillet ittifakına gereken cevabı sandıkta vereceğiz” dedi.
Aktif bir azınlık eliyle Türkiye’ye sürekli iftira edildiğini dile getiren Karapıçak, Millet İttifakı’nı bu ülkeyi teslim etmemek için Çorum teşkilatlarını seferber ettiklerini, seçime kadar karış karış tüm ilçeleri dolaşarak vatandaşlarla buluşacaklarını ve Cumhur İttifakı olarak bu ülkeye sahip çıkacaklarını bildirdi.

Cumhur İttifakının kavga ve ayrışmaya dayalı siyasete karşı geliştirilmiş yerli bir aşı olduğunu savunarak Millet İttifakı’nın da 2023’te sandık milletin önüne geldiğinde küslerin barışarak kucaklaşacağını göreceğini ifade eden MHP İl Başkanı Karapıçak: “Son kertede gerek kararlı gerekse kararsız seçmen kitlesinin çoğunluğunun temayülüne, siyasi istikrar, güven ve tutarlılık arayışının yön verdiğine şahit olunacaktır. Türkiye'de siyasi istikrarın toplumsal huzur ve sükunun yegane güvencesi mevkisindeki Cumhur İttifakı, milletimizin teveccühüne bir kez daha mazhar olacaktır” dedi.
MHP Çorum teşkilatlarının Cumhur ittifakı ruhuna sıkı sıkıya bağlı olduğunu kaydeden Karapıçak, milletin Cumhur ittifakı ve MHP’ye olan güvenlerinin kendilerini ziyadesiyle memnun ettiğini söyledi.
MHP İl Başkanı Karapıçak ve beraberindeki heyet toplantının ardından MHP Alaca İlçe Başkanlığı ve Alaca Ülkü Ocakları’nı ziyaret ederek gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Alaca’da esnaf ziyareti yaparak hem vatandaşla sohbet eden hem de Genel Başkanları Devlet Bahçeli’nin selamını ileten Karapıçak, kendilerine gösterilen ilgiye teşekkür etti.

(Volkan SINAYUÇ)
 

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
parçalı bulutlu
banner364
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 13 33
2. Hatayspor 13 26
3. Konyaspor 13 26
4. Alanyaspor 13 24
5. Fenerbahçe 13 23
6. Karagümrük 13 22
7. Başakşehir 13 21
8. Galatasaray 13 21
9. Beşiktaş 13 20
10. Adana Demirspor 13 19
11. Altay 13 16
12. Kayserispor 13 16
13. Antalyaspor 13 15
14. Gaziantep FK 13 15
15. Sivasspor 13 13
16. Giresunspor 13 13
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 13 12
18. Göztepe 13 10
19. Kasımpaşa 13 9
20. Rizespor 13 7
Takımlar O P
1. Ümraniye 12 27
2. Ankaragücü 13 27
3. Eyüpspor 13 27
4. Bandırmaspor 13 25
5. Erzurumspor 12 25
6. Tuzlaspor 12 20
7. Kocaelispor 12 20
8. İstanbulspor 12 19
9. Adanaspor 13 18
10. Samsunspor 12 16
11. Bursaspor 12 14
12. Denizlispor 12 14
13. Menemenspor 12 14
14. Gençlerbirliği 12 14
15. Boluspor 12 13
16. Manisa FK 13 13
17. Ankara Keçiörengücü 12 10
18. Altınordu 13 10
19. Balıkesirspor 12 6
Takımlar O P
1. Chelsea 12 29
2. Man City 12 26
3. Liverpool 12 25
4. West Ham 12 23
5. Arsenal 12 20
6. Wolverhampton 12 19
7. Tottenham 12 19
8. M. United 12 17
9. Brighton 12 17
10. Crystal Palace 12 16
11. Everton 12 15
12. Leicester City 12 15
13. Southampton 12 14
14. Brentford 12 13
15. Aston Villa 12 13
16. Watford 12 13
17. Leeds United 12 11
18. Burnley 12 9
19. Norwich City 12 8
20. Newcastle 12 6
Takımlar O P
1. Real Madrid 13 30
2. Real Sociedad 14 29
3. Sevilla 13 28
4. Atletico Madrid 13 26
5. Real Betis 14 24
6. Rayo Vallecano 14 23
7. Barcelona 13 20
8. Athletic Bilbao 13 19
9. Osasuna 14 19
10. Valencia 14 18
11. Espanyol 14 17
12. Villarreal 13 16
13. Mallorca 14 15
14. Deportivo Alaves 13 14
15. Celta de Vigo 14 13
16. Cádiz 14 12
17. Granada 13 11
18. Elche 14 11
19. Getafe 14 9
20. Levante 14 7

Gelişmelerden Haberdar Olun

@