Karapıçak: “Çorum’da MHP yeniden birinci parti olacak”

MHP’nin 13. olağan genel kurulunda açılış konuşmasına Alparslan Türkeş ve ülkücü şehitleri anarak başlayan Agah Karapıçak, bugüne kadar ilçe kongrelerinin birlik beraberlik içinde yapıldığını, il kongresini de aynı coşkuyla tamamlayacaklarını bildirdi.

Göreve geldiklerinden beri birlik beraberlik vurgusu yaptıklarını hatırlatarak kimseyi hor görmediklerini, herkesin ayağına gittiklerini, adım atmadık yer, selam vermedik kul bırakmadıklarını söyleyen Karapıçak, “Bu süreçte vatan için, millet için, memleket için gezdik. Bugünden tezi yok yine çalmadık kapı, gidilmedik köy, girilmedik gönül bırakmayacağız. Çorum’a ve Çorumluya derdimizi, davamızı ve lider ülke Türkiye hayalimizi anlatacağız. MHP’nin kaderi Türk Milleti ve devletinin kaderi ile birleşmiştir. Bu kongre Çorum için bir milat ve yeni bir başlangıç olacaktır. Çorum yeniden bozkurt töresince ayağa kalkmalıdır. Anadolu’nun kadim şehri Çorum Başbuğ Alparslan Türkeş’e verdiği sözü tutmalıdır. Bu irade bu salonda vardır. Bugünden itibaren MHP’yi yeniden şahlandırmak ve Çorum’da birinci parti yapmak için yılmadan, yorulmadan bıkmadan çalışacağız” dedi.

(Haber Merkezi)