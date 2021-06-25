Karapıçak: “Baro, adaletin mihenk taşlarından biridir”

MHP İl Başkanı Karapıçak ve Merkez İlçe Başkanı Reşit Büzkaya ile birlikte yönetim kurulu üyeleri geçtiğimiz günlerde yapılan seçimde yeniden başkanlığa seçilen Kenan Yaşar’a kutlama ziyaretinde bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Çorum Barosu Başkanı Av. Kenan Yaşar: “Siyasi partilerimiz demokrasimiz açısından çok büyük öneme sahiptir. Siyasi partiler demokrasinin olmazsa olmazıdır. Ben bu ziyaretten dolayı Milliyetçi Hareket Partisine önümüzde ki dönemlerde başarılar diliyorum. Tabi mesleğimiz açısından da çözülmesi gereken problemler vardır. Bunlar içinde kendilerinden siyasi olarak destek bekliyoruz” ifadelerini kulandı.

Çorum Barosu’nun adaletin mihenk taşlarından birisi olduğunu kaydeden MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, “Adaletin savunucusu olan bu kurumun ülke genelinde başarılı olmalarını istiyoruz. Baro bir yerde kamuyu en fazla aydınlatan kurumların başında geliyor. Hayırlı olsun dileğimizle birlikte başarılar diliyoruz” diye konuştu.

Ayrıca ziyaret sırasında ülke gündeminde var olan özellikle hukuksal konuları içeren sohbetlerde bulunduklarını belirten MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, Baro Başkanı ve Yönetimine sohbetleri ve misafirperverlikleri için teşekkür etti.

(Haber Merkezi)

