Karaoğlan, Çorum halkına kaliteli fide ve fidan çeşitlerini de sunuyor

Ülkenin bu gerçeği karşısında, Çorum’da da bağ-bahçe veya genel anlamda toprak sahiplerinin, en azından kendi tüketecekleri sebze, meyve ve yeşillikleri üretme eğilimine girdikleri, ticari olarak üretime yönelimin de arttığı gözleniyor. Dolayısıyla, tohumluk, fide ve fidan talebinin de -deyim yerindeyse- doruğa çıktığına tanık olunuyor.

“Karpuzcu Karaoğlan” markasıyla Çorum’un simge kuruluşlarından biri olan Karaoğlan Balıkçılık da, halkın artan fide ve fidan talebine karşılık verebilmek amacıyla fide-fidan satışına başladı. Merkezi Bahabey Caddesi’nde bulunan Karaoğlan’ın Müdürü Murat Gümüş, fide ve fidanları ile ilgili kalite güvencesi verdiklerini belirterek, “Yetiştireceğiniz sebzeler, hem lezzetli, hem de sağlıklı olacaktır” dedi.

Bahçe, tarla ve seralar için onlarca kategoriye ayrılmış sebze fidelerini, yüzde yüz müşteri memnuniyeti ile satışa sunduklarını belirten Murat Gümüş, 7/24 destek hizmeti verdikleri için gönül rahatlığıyla dikim yapılabileceğini ve karşılığının mutlak alınabileceğini söyledi.

Aynı sebzenin onlarca farklı ve kaliteli türünü sunduklarını anlatan Gümüş, “Her tür sebzenin, marul, karpuz, kavun, domates, lahana, brokoli, karnabahar, biber, patlıcan ve çileğin, çiçeklerin fidelerini müşterilerimizin tercihlerine sunarak, tarımsal üretime katkı sağlamanın gururunu ve mutluluğunu duyuyoruz” ifadesini kullandı.



(Aliye ÖNCEL)