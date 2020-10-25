Karantinayı ihlal etti kaza yapıp yakalandı

Edinilen bilgilere göre köyden, pazar alışverişini yapmak üzere Sungurlu ilçe merkezinde gelen İlhami Ç. İdaresindeki 06 KKJ 49 plakalı araç, Sedat Baran Ortaokulu civarına geldiği esnada trafiğin sıkışması üzerine geriye doğru hareket ettiği esnada yol kenarında park halinde bulunan 19 ABV 411 plakalı araca çarptı. Kaza sonrası anlaşamayan araç sahipleri 155’ i arayarak Polis ekiplerinden tutanak tutulması konusunda yardım istedi.

Olay yerine gelen trafik ekipleri araç sürücülerine belge kontrolü yaptığı esnada gerçek ortaya çıktı. Sürücünün yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle karantinada olması gerekirken ilçe merkezinde gezdiğinin anlaşılması üzerine İlhami Ç. Polis merkezine götürülerek hakkında pandemi kurallarını ihlal gerekçesiyle 3 bin 150 TL'lik cezai işlem uygulanarak KYK yurduna götürüldü. Ayrıca bu kişi hakkında suç duyurusunda da bulunulacağı öğrenildi.

(Haber Merkezi)