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Karantinayı ihlal eden iki kişi daha yakalandı

Çorum Valiliği İl Salgın Denetim Merkezi ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürürken, son bir haftada iki kişinin daha karantina koşullarını ihlal ettikleri gerekçesi ile yurda yerleştirildiği açıklandı.

Güncel 08.01.2021, 22:09
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Karantinayı ihlal eden iki kişi daha yakalandı

Valilik tarafından yapılan açıklamada salgın denetim merkezi ekiplerinin 31 Aralık – 08 Ocak tarihleri arasında merkez ve ilçelerde 25 ihbar aldığı ve bu ihbarların mahalle denetim ekiplerince değerlendirilerek gerekli işlemlerin yapıldığı bildirildi.

Bununla birlikte yine Çorum merkez ve ilçelerinde mahalle denetim ekiplerinin 3 bin 122 kişiyi denetlediği, ayrıca denetim ekiplerinin 10 bin 490 işyeri ve kişinin gelen ihbarlar neticesinde resen denetlenip, gerekli uyarılar yapılarak izolasyon kurallarına uymayan kişilere ilişkin 52 adet tutanağın İl Hıfzıssıhha Kurulu'na gönderdiği de bildirildi.

Yapılan açıklamada maske, temizlik ve mesafe kurallarını ihlal eden 219 işyeri ve kişiler için birinci ihlal uyarısı yapıldığı, ayrıca evlerinde izolasyonda olmaları gerekirken izolasyon kurallarına aykırı hareket eden 2 kişinin de tutanakla tespit edilerek yurda yerleştirilerek karantina altına alındığı vurgulandı.

(Haber Merkezi)

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