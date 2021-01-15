Karantinayı ihlal eden 4 kişi daha yakalandı

Çorum Valiliği İl Salgın Denetim Merkezi ekipleri yeni tip koronavirüs salgını kapsamındaki çalışma ve denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

İl Salgın Denetim Merkezi ekipleri 08-15 Ocak 2021 tarihleri arasında ilimiz merkez ve ilçelerinde aldığı 20 ihbarı değerlendirdi. Konu ile ilgili Valilik tarafından yapılan açıklamada bu ihbarlardan 4 tanesinin mükerrer veya asılsız olduğu ve geriye kalan 16 ihbarın Mahalle Denetim ekiplerine bildirilerek gerekli işlemlerin yapıldığı açıklandı.

Bu kapsamda söz konusu tarihler arasında mahalle denetim ekiplerinin merkez ve ilçelerde 2 bin 307 kişiyi denetlediği, ayrıca denetim ekiplerince 9 bin 852 işyerinde de denetim yaptığı dile getirilen açıklamada şu görüşlere yer verildi: “Gerek işyerleri gerekse kişilerle ilgili gelen ihbarlar neticesinde gerekse resen denetlenmiş, gerekli uyarılar yapılmış ve izolasyon kurallarına uymayan kişilere tutulan 19 adet tutanak İl Hıfzıssıhha Kuruluna gönderilmiştir. Maske, temizlik ve mesafe kurallarını ihlal eden 136 işyeri ve kişiler için birinci ihlal uyarısı yapılmıştır.

İl Salgın Denetim Merkezi saha denetim ekiplerimizce 08.01.2021-15.01.2021 tarihleri arasında evlerinde izolasyonda olmaları gerekirken izolasyon kurallarına aykırı hareket eden 4 kişi tutanakla tespit edilmiş olup yurda yerleştirilerek karantina altına alınmıştır. 15.01.2021 tarihi itibariyle 1 kişinin kalan izolasyon süresini tamamlamak üzere yurtta karantinası devam etmektedir”

(Haber Merkezi)