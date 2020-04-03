Karantinaya alınan köy sayısı 4’e çıktı

Çorum Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre Laçin ilçesine bağlı Çamlıpınar Köyü ile Kargı ilçesine bağlı Oğuz Köyü, 14 gün karantinaya alındı.