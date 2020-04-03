Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 10°
parçalı bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale Koronavirüs
BİST
89409
ALTIN
348.284
DOLAR
6.7091
STERLİN
8.2532
EURO
7.2376

Karantinaya alınan köy sayısı 4’e çıktı

Çorum Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre Laçin ilçesine bağlı Çamlıpınar Köyü ile Kargı ilçesine bağlı Oğuz Köyü, 14 gün karantinaya alındı.

Karantinaya alınan köy sayısı 4’e çıktı

Çorum Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre Laçin ilçesine bağlı Çamlıpınar Köyü ile Kargı ilçesine bağlı Oğuz Köyü, 14 gün karantinaya alındı.

03 Nisan 2020 Cuma 12:49
Karantinaya alınan köy sayısı 4’e çıktı

Valilik tarafından yapılan açıklamada, “İlimiz Mecitözü İlçesi Fındıklı Köyü, Sungurlu İlçesi Oyaca Köyü, Laçin İlçesi Çamlıpınar Köyü’nden sonra da Kargı ilçemize bağlı Oğuz Köyü, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Meclisi’nin kararıyla 14 gün süreyle karantina altına alınmıştır.
İlimiz genelinde karantina altına alınan köy sayısı 4 (dört)’ e yükselmiştir” denildi.
Karantinaya alınan köyleree giriş ve çıkışlar kolluk kuvvetlerinin kontrolünde sağlanacak. (Haber Merkezi)

Son Güncelleme: 03.04.2020 12:53
İlgili Haberler
Korona virüs hastaneye girmeden teşhis edilecek
Korona virüs hastaneye girmeden teşhis edilecek
'Yurt dışında korona virüsten 124 vatandaşımız hayatını kaybetti'
'Yurt dışında korona virüsten 124 vatandaşımız hayatını kaybetti'
Dünyada korona vaka sayısı 1 milyona yükseldi
Dünyada korona vaka sayısı 1 milyona yükseldi
Yoğunluk yaşanan PTT'ler kapatılacak!
Yoğunluk yaşanan PTT'ler kapatılacak!
3 adet büro kiraya verilecek
3 adet büro kiraya verilecek
'Milli Dayanışma Kampanyası'nda 846 milyon 606 bin lira toplandı'
'Milli Dayanışma Kampanyası'nda 846 milyon 606 bin lira toplandı'
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim