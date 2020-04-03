Karantinaya alınan köy sayısı 4’e çıktı

Valilik tarafından yapılan açıklamada, “İlimiz Mecitözü İlçesi Fındıklı Köyü, Sungurlu İlçesi Oyaca Köyü, Laçin İlçesi Çamlıpınar Köyü’nden sonra da Kargı ilçemize bağlı Oğuz Köyü, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Meclisi’nin kararıyla 14 gün süreyle karantina altına alınmıştır.
İlimiz genelinde karantina altına alınan köy sayısı 4 (dört)’ e yükselmiştir” denildi.
Karantinaya alınan köyleree giriş ve çıkışlar kolluk kuvvetlerinin kontrolünde sağlanacak. (Haber Merkezi)
03 Nisan 2020 Cuma 12:49
Valilik tarafından yapılan açıklamada, “İlimiz Mecitözü İlçesi Fındıklı Köyü, Sungurlu İlçesi Oyaca Köyü, Laçin İlçesi Çamlıpınar Köyü’nden sonra da Kargı ilçemize bağlı Oğuz Köyü, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Meclisi’nin kararıyla 14 gün süreyle karantina altına alınmıştır.
Son Güncelleme: 03.04.2020 12:53