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'Karantinasından kaçmış' ihbarı ekipleri alarma geçirdi

 ÇORUM'da kendilerinden sigara isteyen Ahmet Eren Ö.'yü (19), 'koronavirüs karantinasından kaçmış' diye asılsız ihbar eden 2 kişi, polis ve sağlık ekiplerini alarma geçirdi. Kısa süreliğine ambulansta gözetim altına alınan Ahmet Eren Ö. olduğu belirlenen kişi, karantina altında olmadığı anlaşılınca bırakıldı. 

'Karantinasından kaçmış' ihbarı ekipleri alarma geçirdi

 ÇORUM'da kendilerinden sigara isteyen Ahmet Eren Ö.'yü (19), 'koronavirüs karantinasından kaçmış' diye asılsız ihbar eden 2 kişi, polis ve sağlık ekiplerini alarma geçirdi. Kısa süreliğine ambulansta gözetim altına alınan Ahmet Eren Ö. olduğu belirlenen kişi, karantina altında olmadığı anlaşılınca bırakıldı. 

26 Mart 2020 Perşembe 01:07
'Karantinasından kaçmış' ihbarı ekipleri alarma geçirdi

Olay, saat 22.00 sıralarında Ulukavak Mahallesi Maral Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, sokakta yürüyen Ahmet Eren Ö., tanımadığı iki kişiden sigara istedi. Sigarayı alan Ahmet Eren Ö., uzaklaştı. Sigara veren 2 kişi polisi arayarak 'hastanede koronavirüs karantinasından kaçan var' ihbarında bulundu. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri, özel kıyafetler giyerek harekete geçti. Polis ekipleri, Ahmet Eren Ö.’yü caddede yürürken buldu. Polis ekiplerinin "Koronavirüs karantinasından kaçtığın söyleniyor" dediği Ahmet Eren Ö. "hastanede karantina altında değilim" yanıtı verdi. Sağlık ekiplerinin ambulansa aldığı Ahmet Eren Ö., gözetim altında tutuldu. Hastanelerle irtibat kuran sağlık ekipleri, karantina altında olmadığının belirlenmesi üzerine Ahmet Eren Ö.'yü bıraktı.

(Yusuf ÇINAR)

Son Güncelleme: 26.03.2020 01:18
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