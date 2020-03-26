'Karantinasından kaçmış' ihbarı ekipleri alarma geçirdi

ÇORUM'da kendilerinden sigara isteyen Ahmet Eren Ö.'yü (19), 'koronavirüs karantinasından kaçmış' diye asılsız ihbar eden 2 kişi, polis ve sağlık ekiplerini alarma geçirdi. Kısa süreliğine ambulansta gözetim altına alınan Ahmet Eren Ö. olduğu belirlenen kişi, karantina altında olmadığı anlaşılınca bırakıldı.