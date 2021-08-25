Karantinadaki köyde iki kadın hayatını kaybetti

Çorum'da yeni tip koronavirüs karantinası altına alınan bir köyde iki kadın hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre yeni tip koronavirüs vakalarının artması sonu 19 Ağustos 2021 tarihinde karantina altına alınan Çorum'un İskilip ilçesine bağlı Yerliköy'de iki kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre karantina altına alınan İskilip Yerliköy'de 60 yaşındaki H. D. ve 40 yaşındaki S. B. hayatlarını kaybetti.

ÇORUM HABER, merhumelere Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Haber Merkezi)

