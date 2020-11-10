Karantinadaki kişi kıskıvrak yakalandı
Çorum'da karantinada olması gerekirken dışarı çıkan şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.
Güncel 10.11.2020, 19:20
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Merkez Sancaktar Cami civarında bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri, Kovit-19 olduğu öğrenilen şahsı 112 ekiplerine teslim ederken, şahsın kalan karantina günlerini yurtta geçireceği öğrenildi.
(Haber Merkezi)
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