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Karantinadaki kişi kıskıvrak yakalandı

Çorum'da karantinada olması gerekirken dışarı çıkan şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.

Güncel 10.11.2020, 19:20
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Karantinadaki kişi kıskıvrak yakalandı

Merkez Sancaktar Cami civarında bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri, Kovit-19 olduğu öğrenilen şahsı 112 ekiplerine teslim ederken, şahsın kalan karantina günlerini yurtta geçireceği öğrenildi.

(Haber Merkezi)

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