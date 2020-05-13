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Karantinadaki gurbetçilere elleriyle Çorum mantısı hazırladılar

Suudi Arabistan’dan Türkiye'ye getirilerek Çorum’da karantina altına alınan gurbetçilere yurtta görevli çalışanlar, kendi elleriyle mantı hazırladı.

13 Mayıs 2020 Çarşamba 19:25
Karantinadaki gurbetçilere elleriyle Çorum mantısı hazırladılar

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı öğrenci yurdunda ağırlanan Türk vatandaşlarının karantinası sürüyor. Yurtta kalan gurbetçilerin her ihtiyacı Gençlik ve Spor, İl Sağlık, AFAD ve Kızılay tarafından karşılanırken yurtlarda görevli personeller de zaman zaman gurbetçilere jestler yapıyor.

Yurtta görevli personel gurbetçiler için mantı büktü. Hazırlanan Çorum mantıları karantinadaki gurbetçilere ikram edildi. Mantı jesti karşısında büyük mutluluk duyan gurbetçiler, hem yurt personeline hem de yetkililere teşekkür ettiler.

(İHA)

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