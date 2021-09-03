Karantinada evinden çıkamadı, 15 kedisi için sosyal medyadan yardım istedi
ÇORUM’da temaslı olduğu için evinde karantinada olan hayvansever Ayşe Karaköse, 15 kedisini beslemeye gidemediği için sosyal medya üzerinden Çorum Belediyesi’nden yardım istedi. Adrese giden ekipler, kedilerin bakımını gerçekleştirdi. Bayat gediği mevkiindeki bağ evinde 15 kedisi bulunan Karaköse, dışarı çıkamadığı için sosyal medyadan kedileri için yardım çağrısında bulundu. Ayşe Karaköse, Çorum Belediyesi’nin sosyal medya hesabına, “Sayın Başkan 15 kedimiz var, bunların 10 tanesi yavru kedi. Şu an karantinada olduğumuz için 20 gün kedilerimiz ne yer, ne içerler, bize yardım edin lütfen” diyerek mesaj attı.
ADRESE EKİP GÖNDERİLDİ
Ayşe Karaköse’nin attığı mesajı gören Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, bir veteriner hekim ve 3 belediye çalışanını görevlendirip, Ayşe Karaköse’nin verdiği adrese gönderdi. Adrese giden ekip, kedileri bulup önce sağlık taraması yaptı, ardından da diğer ihtiyaçlarını giderdi. Belediye ekiplerinin, Ayşe Karaköse’nin karantina süresi bitene kadar kedilere bakacağı belirtildi.
Konu hakkında açıklama yapan Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, “Sosyal medya hesabından bize ulaşan bir vatandaşımız kedilerine bakılması yönünde talebini iletti, bizim veteriner müdürlüğümüz hızlı bir şekilde kedilerin tedavilerini ve beslemelerini yaptı. Karantina süresince biz bu hayvan dostlarımıza bakmayı sürdüreceğiz” dedi.
(Yusuf ÇINAR)