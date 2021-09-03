Karantinada evinden çıkamadı, 15 kedisi için sosyal medyadan yardım istedi

ADRESE EKİP GÖNDERİLDİ

Ayşe Karaköse’nin attığı mesajı gören Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, bir veteriner hekim ve 3 belediye çalışanını görevlendirip, Ayşe Karaköse’nin verdiği adrese gönderdi. Adrese giden ekip, kedileri bulup önce sağlık taraması yaptı, ardından da diğer ihtiyaçlarını giderdi. Belediye ekiplerinin, Ayşe Karaköse’nin karantina süresi bitene kadar kedilere bakacağı belirtildi.

Konu hakkında açıklama yapan Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, “Sosyal medya hesabından bize ulaşan bir vatandaşımız kedilerine bakılması yönünde talebini iletti, bizim veteriner müdürlüğümüz hızlı bir şekilde kedilerin tedavilerini ve beslemelerini yaptı. Karantina süresince biz bu hayvan dostlarımıza bakmayı sürdüreceğiz” dedi.

(Yusuf ÇINAR)