Karantina kuralına uymayan 1 kişiyi jandarma yakaladı

Çin’in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde ortaya çıkan, Türkiye dahil birçok ülkede etkisini gösteren korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Çorum İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, şehirler arası seyahat eden kişiler üzerinde GBT ve HES kodu kontrollerini gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda Kargı ilçesindeki Hacıhamza mevkiinde yapılan kontrollerde, otomobili ile İstanbul'dan Iğdır istikametine seyahat eden 1 kişinin ev karantinası kuralına uymadığı tespit edildi. Burada yapılan işlemde 1 kişiye 3 bin 150 lira idari para cezası uygulandı. İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerince de İskilipli Atıf Hoca Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurduna yerleştirildi.

Öte yandan, sürücülerin ve yolcuların Genel Bilgi Toplama (GBT) sisteminden kontrolleri gerçekleştirildi.