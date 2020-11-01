Son Dakika

Karantina kuralına uymayan 1 kişiyi jandarma yakaladı

Çorum'da jandarma ekiplerinin yaptığı 'HES kodu' denetiminde karantina kuralına uymadığı tespit edilen 1 kişi, Kredi ve Yurtlar Kurumu'na (KYK) yerleştirildi. 

Güncel 01.11.2020, 00:59
51
Karantina kuralına uymayan 1 kişiyi jandarma yakaladı

Çin’in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde ortaya çıkan, Türkiye dahil birçok ülkede etkisini gösteren korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Çorum İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, şehirler arası seyahat eden kişiler üzerinde GBT ve HES kodu kontrollerini gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda Kargı ilçesindeki Hacıhamza mevkiinde yapılan kontrollerde, otomobili ile İstanbul'dan Iğdır istikametine seyahat eden 1 kişinin ev karantinası kuralına uymadığı tespit edildi. Burada yapılan işlemde 1 kişiye 3 bin 150 lira idari para cezası uygulandı. İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerince de İskilipli Atıf Hoca Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurduna yerleştirildi. 
Öte yandan, sürücülerin ve yolcuların Genel Bilgi Toplama (GBT) sisteminden kontrolleri gerçekleştirildi. 

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
az bulutlu
banner303
banner364
Namaz Vakti 01 Kasım 2020
İmsak 05:37
Güneş 07:02
Öğle 12:29
İkindi 15:18
Akşam 17:46
Yatsı 19:05

Gelişmelerden Haberdar Olun

@