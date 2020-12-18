Karantina koşulunu ihlal eden 15 kişi yakalandı

İl Salgın Denetim Merkezi ekipleri 10-18 Aralık tarihlerinde 18 bin 168 kişi ve 11 bin 319 işyerini denetledi. İzolasyon kurallarına uymayan kişilere 240 adet tutanak tutarken, 250 işyeri ve kişi de maske mesafe ve temizlik konusunda uyarıldı.

Çorum Valiliği İl Salgın Denetim Merkezi ekiplerinin çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Çorum Valiliği tarafından yapılan açıklamada 10-18 Aralık 2020 tarihleri arasında il merkezi ve ilçelerinde 44 adet ihbar alındı. Bu ihbarların 5 tanesi asılsız ya da mükerrer ihbar olurken, geriye kalan 39 ihbar mahalle denetim ekiplerine bildirilerek gerekli işlemler yapıldı.

Çorum merkez ve ilçelerinde denetim ekiplerinde aynı tarihlerde 18 bin 168 kişi denetlendi. Ayrıca denetim ekiplerince 11 bin 319 işyeri ve kişiler gerek gelen ihbarlar neticesinde gerekse resen denetlenerek gerekli uyarılar yapıldı. Ayrıca izolasyon kurallarına uymayan kişilere 240 adet tutanak tutularak İl Hıfzıssıhha Kurulu’na gönderildi. Maske, temizlik ve mesafe kurallarını ihlal eden 250 işyeri ve kişiler için ise ihlal uyarısı yapıldı.

İl Salgın Denetim Merkezi saha denetim ekiplerince yapılan denetimlerde ise evlerinde izolasyonda olmaları gerekirken izolasyon kurallarına aykırı hareket eden 15 kişi tutanakla tespit edilerek yurda yerleştirildi. Çorum’da 18 Aralık 2020 itibariyle halen 3 kişinin kalan izolasyon sürelerini tamamlamak üzere yurtta karantina altında tutulduğu da dile getirildi.

(Haber Merkezi)