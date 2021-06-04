Karantina kaçağı iki kişi yakalandı

Çorum Valiliği tarafından İl Salgın Merkezi bünyesindeki ekiplerin 28 Mayıs– 4 Haziran tarihleri arasında yaptığı denetimler hakkında açıklama yapıldı. Buna göre son bir haftada merkez ve ilçelerden 10 adet ihbar alınmış, 2 ihbarın asılsız ve 8 ihbarda ise mahalle denetim ekiplerince gerekli işlemlerin yapıldığı bildirildi.

İlimiz merkez ve ilçelerinde mahalle denetim ekiplerinin aynı günlerde 7 bin 947 kişi ile Bin 627 işyerinin denetlendiği belirtilen açıklamada gerekli uyarıların yapıldığı, izolasyon kurallarına aykırı hareket eden iki kişinin yurda yerleştirildiği, halen bir kişinin yurtta karantinasının devam ettiği ve 60 işyeri ile kişiye de birinci ihlal uyarısı yapıldığı vurgulandı.

(Haber Merkezi)

