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“Karanlıktan aydınlık bir geleceğe yürüme azminin en büyük eseri”

Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Erol Karadaş ve Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 96. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

“Karanlıktan aydınlık bir geleceğe yürüme azminin en büyük eseri”

Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Erol Karadaş ve Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 96. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

30 Ekim 2019 Çarşamba 03:18
“Karanlıktan aydınlık bir geleceğe yürüme azminin en büyük eseri”

Bugün, tarihin en onurlu kurtuluş mücadelelerinden birini vermiş, ”Ya istiklal, Ya ölüm” diyebilecek kadar inançlı ve boyun eğmez bir halkın; Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde, karanlıktan aydınlık bir geleceğe yürüme azminin en büyük eseri Cumhuriyet’in ilanının 96. yılının kutlandığını vurgulayan Karadaş ve Başaranhıncal, açıklamalarının devamında şunları dile getirdiler:

“Türk Milleti için Cumhuriyet, her bir bireyin, ortak bir geçmişle onurlanıp, yine ortak bir geleceğe umutla bakabildiği, laik, bilimsel temellere dayalı, eşit ve özgür bir hukuk devletinde, insanca yaşanabilmesinin adıdır. Milletimizin canı pahasına, büyük fedakârlıklarla kurduğu Cumhuriyet’i sonsuza dek yaşatmak, hepimizin en önemli sorumluluğudur. Çünkü Cumhuriyet, Türkiye’nin bölünmez bütünlüğünün teminatıdır. Milletçe el birliği ve gönül birliğiyle çalışmayı sürdürerek, çok daha güçlü ve çok daha müreffeh bir ülke haline gelmemizin önünde hiçbir engel yoktur. Farklı dil, inanç ve kültürleri bir arada yaşatan, gönüllerimizi kaynaştıran büyük bir adalet ve barış medeniyetinin mirasçıları olan bizler, kardeşçe birbirimizi kucaklayarak, birbirimize sımsıkı kenetlenerek aydınlık yarınlarımızı hep birlikte kuracağız.

Bizi aydınlık geleceğimize taşıyan başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere istiklal mücadelemizin bütün kahramanlarının aziz hatıraları önünde bir kez daha saygıyla eğilirken; eşsiz fedakârlıklarıyla milletimizin gönlünde ölümsüzleşen ebediyete intikal etmiş bütün şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle, şükranla anıyor, Cumhuriyet Bayramımızı en içten dileklerimizle kutluyoruz.” (Haber Merkezi)

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