“Karanlığa Umut Ol” projesi başladı

Çorum'da görev yapan trafik polisleri, kentte yaşayan görme engelli vatandaşlar için kitap seslendirdi. Belediye ve Emniyet Müdürlüğü’nün işbirliğinde organize edilen “Karanlığa umut ol” projesi ile kentte yaşayan yaklaşık 1000 görme engelli vatandaşın hizmetine sunulmak üzere 10 trafik polisince kitap seslendirmesi yapıldı.

Polis memurları tarafından şehitler müzesindeki stüdyoda seslendirilen kitaplar, il genelinde yapılacak trafik uygulamalarında kurallara saygılı sürücülere dağıtılacağı bildirildi.



(Haber Merkezi)

