Karameşe, minik okurlarıyla buluştu
Çorumlu Drama Eğitmeni, Tiyatrocu-Yazar Yasemin Yanar Karameşe, “Marmelat'ın Bir Günü” adlı kitabını imzalamak, söyleşi ve drama etkinliği gerçekleştirmek için geldiği Çorum'da minik okurlarıyla ikinci buluşmasını İl Halk Kütüphanesi’nde gerçekleştirdi.
Güncel 16.04.2022, 11:42
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Çocuk gelişimi üzerine yıllardır okullarda, belediyelerde ve özel kurumlarda eğitim ve seminerler veren Yasemin Yanar Karameşe, geçtiğimiz ay Cinius yayınlarından çıkan ilk kitabı “Marmelat'ın Bir Günü” isimli kitabının tanıtımı için memleketi olan Çorum'a geldi.
Arkadaşlık, paylaşım, kıskançlık, zorbalık konularını kedilerin dilinden anlatan kitabıyla ilk olarak 11Nisan’da Hasanpaşa Halk Kütüphanesi’nde minik okurlarıyla buluşan Yasemin Yanar Karameşe, ikinci buluşmasını da İl Halk Kütüphanesi’nde gerçekleştirdi.
Karameşe, minik okurlarıyla drama etkinliği ve söyleşi sonrası kitabını imzaladı.
(Taner ŞİMŞEK)
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