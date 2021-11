“Karaman’ın açıklaması kin ve nefret içermektedir”

Belediye-İş Sendikası Çorum Şube Başkanı Mehmet Şen, Yeni Şafak yazarı İlahiyatçı Prof. Dr. Hayrettin Karaman’ın Alevilere kız verilmez şeklindeki fetvasının son derece talihsiz ve yanlış olduğunu belirterek, “Bu açıklamayı şiddetle kınıyoruz. Hele hele hemşehrimiz olması dolayısı ile de ayrıca bir kez daha kınıyoruz. Bu zatın kendisi de çok iyi bilmelidir ki, bu konularda Çorum has has bir noktadır. Çorum’da ve Türkiye’de yıllardır alevi sünni kardeşlerimiz iç içe yaşamış kız almışlar kız vermişler. Hiçbir sorun yaşamamışlar. Böyle bir cümleyi cahil birisi söylese belki çok görmeyiz cahildir deriz, ama bunu söyleyen hem ilahiyatçı, hem profesör, hem de Çorumlu birisinin söylemesi son derece yanlış ve üzücüdür” dedi.

Hayrettin Karaman’ı bütün Alevilerden özür dilemeye davet eden Şen, açıklamasında şunları dile getirdi:

“Bu açıklamada kesinlikle ayrımcılık, bölücülük, kin ve nefret içermektedir. Ülkemizin ve ilimizin her zaman olduğundan daha çok birlik ve beraberliğe ihtiyacı varken böyle bir zatın böyle bir açıklama karşısında bir Çorumlu olarak utanıyorum. Hâlbuki böyle ilahiyatçı ve profesör deyince aklı başında, ilim irfan dağıtan toplumları birleştiren akil insanlar olarak değerlendirilir. Ama böyle bir zatın bunlarla hiç alakası olmayıp, ayrıştırıcılık, bölücülük, kin ve nefret tohumları atarak adeta şarlatanlık yapmaktadır.

Böyle bir zatın Çorum’da dini eğitim veren güzide bir okulumuza isminin verildiğini hatırlatarak barış ve kardeşlik şehri olan Çorum’da toplumsal bütünlüğümüze zarar veren açıklamalarda bulunan bu şarlatanın bu güzide ilim irfan yuvası okulumuzdan ismi acilen kaldırılmalıdır.” (Haber Merkezi)